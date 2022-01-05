無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，今晚舉行說明會。林昶佐在第二輪說明時，自己從來沒有反對3＋11的調查，「我從來都沒有反對，而且是在第一時間就支持」，關於萊豬進校園議題，早在2020年底教育部就要求國中小要用國產豬，批評罷免理由非常荒謬。

林昶佐在第二輪說明時表示，自己從來沒有反對3＋11的調查，當初立法院朝野四個黨團全部都有共識，要求行政院調查，提出報告以後交給立法院監督，看是否有隱匿或錯誤，並且質詢行政院長蘇貞昌，「我從來都沒有反對，而且是在第一時間就支持」，第二關於萊豬進校園議題，早在2020年底，教育部就要求國中小要用國產豬，事實上沒有任何一個國人吃到萊豬，所以這些罷免理由都是非常荒謬的。

林昶佐指出，他知道罷昶領銜人鄭大平會說為什麼不幫萬華去除汙名，「在疫情剛爆發時，我是第一個要出來喊要團結防疫，不要汙名化萬華」，接著媒體、中央、地方官員講出對萬華不公平的話，也第一個跳出來反對、呼籲道歉、更正，也親自打電話要求，在政論也一次一次要求、站出來呼籲，包括我在總質詢要求行政院長蘇貞昌針對汙名化造成地方的不便，必須有專案小組來協助。

林昶佐說，鄭大平可能會認為，幫萬華發聲時為何不嗆官員要把他嗆斃，或是丟水球、麵粉？甚至把手伸到人家褲袋裡面動手動腳的？「我覺得這樣太情緒化，我始終認為情緒化不能解決問題」，堅定理性一樣可以幫在地爭取建設、疫苗與在地人權益。

林昶佐強調，林昶佐幫中正萬華發聲非常大聲，但鄭大平與罷免團體的人還是不喜歡他，還是覺得要罷免他，「你覺得我是綠色的」、「因為你不喜歡我的意識形態」。

林昶佐表示，有一天同學哭著來到學校說遭小偷，他把身上零用錢捐給同學，也請班上同學捐給這位同學，隔天媽媽到學校把零用錢還給同學們，告訴他，「昶佐謝謝你，但是沒有那麼嚴重啦」，那是他第一次非常用力想要幫助人。

林昶佐說，這位同學的媽媽現在是在地方非常認真的里長，「在我的眼裡，他不是任何一個政黨基層黨公職幹部，在她的眼裡，我不是什麼顏色的政治人物」，只是有緣分在30年後繼續在社區打拚，我們都跟30年前一樣是這個社區的一份子。

林昶佐反問，「鄭大哥，你跟我不是一樣嗎？」有些想法不盡相同，我們都是台灣這片土地的一份子，可不可以先把不一樣的地方放一邊去，一起讓中正萬華更好，讓台灣更好，把過去幾年來努力可以推進，過去6198件服務案件從來不問黨派，疫情期間處理903件緊急案件，從來不問顏色，他相信用這樣的態度，才能讓社區營造出對下一代交代的過去的未來，否則整天卡在不一樣的地方、糾纏，「你罷我、我罷你」，不願意讓工作正常持續下去，對台灣不是正常、美好的民主應該要有的樣貌。

林昶佐會後受訪表示，希望他們可以回歸罷免理性溝通的過程，因為他講這些過去幾年來在中正萬華做的事情，也不是今天才講的，長年來包括在地里長，只要一問都知道，他認為應該回歸罷免的本質，理性討論怎麼讓中正萬華更好，「而不是說我們提出再多的資料他們都當作沒看到」，這就是為什麼他認為這是惡質罷免的原因，對方沒有要回歸理性討論。