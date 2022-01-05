據央視新聞報導，今天（1月5日）中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開減稅降費座談會時強調，政府堅決打擊偷稅漏稅，制止亂收費現象。

中共中央政治局常委、大陸國務院副總理韓正出席會議。大陸財政部、稅務總局作了彙報，專家劉尚希、劉怡發言，山西、遼寧、江蘇、安徽、山東、甘肅省政府主要負責人通過視頻發言。

李克強說，規模性減稅降費是宏觀調控關鍵性舉措。近些年面對複雜嚴峻的國內外環境，政府全面貫徹新發展理念，創新宏觀調控方式，把減稅降費作為「先手棋」，幫助市場主體紓困和激發活力，促進實現穩增長、保就業。

李克強說，減稅降費突出支持製造業升級和中小微企業及個體工商戶，既改革增值稅制度、實施研發費用加計扣除等，又階段性減免社保費，催生大量市場主體，起到了培育稅源、擴大稅基作用，實現「放水養魚」「水多魚多」良性循環。

李克強說，面對新的經濟下行壓力，要繼續做好「六穩」、「六保」工作，針對市場主體需求實施更大力度組合式減稅降費，確保一季度經濟平穩開局、穩住宏觀經濟大盤。要延續到期的減稅降費措施，加大研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅力度，對受疫情影響重的服務業等困難行業實施精準幫扶。

李克強說，堅持政府過緊日子，換得市場主體總體穩定、有奔頭。國家加大對地方轉移支付，各地也要拿出措施。堅決打擊偷稅漏稅，制止亂收費。各地各部門要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，落實黨中央、國務院決策部署，穩字當頭、穩中求進做好工作，促進經濟持續健康發展。

胡春華、劉鶴、王勇、肖捷、趙克志、何立峰參加會議。