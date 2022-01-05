塔利班自去年8月重新掌權以來，愈來愈表現出他們仍然死抱著極端伊斯蘭原教旨主義，嚴重限制了自由。新的事例是他們命令服飾店老闆砍下人體模型的頭部，因為這些真人大小的人偶，違反了伊斯蘭法律。

半島電視台(Aljazeera)報導，阿富汗西部的赫拉特市(Herat)「促進美德和預防罪惡部」部長阿齊茲•拉赫曼 (Aziz Rahman) 說：「我們命令服飾店主人切掉人體模型的頭部，因為這些人偶違反了伊斯蘭教法。」

「即使他們只是遮住頭部，或隱藏整個人體模型，真主的使者還是不會進入他們的商店祝福他們，所以這樣做是為他們好。」

其實塔利班政府並沒有發表關於人體模型或雕像的國家政策，但是地方掌權的塔利班中層人物就有很大的教義解釋權。根據該組織對伊斯蘭教法的解釋：「禁止描繪人物形象」。

塔利班最大的拆毀塑像事件，是炸毀了巴米揚古佛，引發全球憤怒。

This is Herat where the Taliban authorities have asked clothing shops to behead all “female mannequins” calling them “un-Islamic”. Herat was called “the pearl of Khurasan” by Rumi and has been considered the cultural capital of #Afghanistan. pic.twitter.com/CUBA6fSE74 — Zia Shahreyar l ضیا شهریار (@ziashahreyar) January 3, 2022

自塔利班從掌權以來，對女性的禁令已愈來愈多，好幾個省份禁止女孩上中學，而婦女被禁止在公共部門工作，也不能在政府中任職。上星期，喀布爾當局表示，除非有男性親屬陪同，女性不能搭乘長途客運車。

國際上仍然不承認塔利班的合法，因此舊政府時期的經濟援助全部停止，數十億美元的資產被美國凍結。但是，經濟制裁真正受苦的仍是平民，因此聯合國安理會通過了一項美國提議的決議，在國際公正單位的監管下，對阿富汗提供人道援助，但是如何落實政策還是個問題。