台中第二選區立委補進入倒數，台北市長柯文哲的媽媽何瑞英4日在沙鹿遇到國民黨候選人顏寬恒，並指民進黨候選人林靜儀整天罵自己兒子；林則表示過去幫柯輔選是她的黑歷史。東華大學教授施正鋒直言，林靜儀這樣實在沒必要，且以後大家也會也合作的機會，沒必要這樣抄家滅族的攻擊；他還指出地方派系在地方上的影響和意義，以及選區劃分上的問題。

施正鋒5日在政論節目《新聞大白話》中表示，林靜儀這樣討人情，實在是不必要，大家過去會支持民進黨，是因為理念結合，如果路線不一樣，分開就分開，何必這樣翻臉？

施正鋒指出，不論統治者是誰，地方派系400年來的態度就是自保，民不與官鬥、虛以委蛇，而地方上如果有喪事或窮人，也都是由地方上的人出頭來服務鄉親。

施正鋒分析，選區10年劃一次，之前是因為凍省後人口減少，所以就和海線合併在一起，但霧峰靠山，跟海線合在一起沒道理。照理說，梧棲、沙鹿、大甲應該同一區，我們這邊應該是要跟大里、太平一起，「不知道怎麼割的」。

施正鋒說，台中靠海是黑派，靠山是紅派，像民進黨立委何欣純的媽媽過去就是紅派。施正鋒坦言，只要會做人，不做壞事，地方上都會接受，而未來處理兩岸的事情，還有很多合作空間，沒必要把對方當仇人，像是要抄家滅族一樣。