中國經濟進入結構調整，被標註的行業如房地產、城投行業的信用風險，或將拖累銀行業的資產質量，對於早在2020年就因疫情衝擊經營的銀行業，整體資產利潤率和資本利潤率低盪徘徊，惠譽博華5日表示，在低基數背景下，2021年前三季度中國銀行業淨利潤增速明顯回暖，尤其國有銀行和股份制銀行的增速可望領先，但疫情不確定性、房地產行業信用風險的暴露，乃是陸資銀行獲利的極大壓力。

惠譽博華為惠譽評級在中國全資擁有的境內信用評級公司。其研究團隊指出，預計中國經濟2022年呈現下行的背景下，信貸需求可能仍然疲弱，同時全球系統重要性銀行（G-SIB）和中國市場系統重要性銀行（D-SIBs）均需滿足更高的資本要求，也可能成為銀行業繼續擴表的限制因素，但政府的逆週期調節措施對融資需求和成本，具有積極影響力，監管機構將透過推進存款定價機制改革和降準等措施，引導銀行負債成本下行，預計銀行業息差更為走低的空間有限。

根據惠譽博華模型的敏感性分析，預計陸資銀行2022年的淨利潤增速，將較2021年有所放緩。

對於2022年中國GDP年增，惠譽評級預測，將由2021年的8.0％放緩至4.8％，主要有五大因素：一、中國經濟受到複雜的國際形勢影響，二、疫情仍 有反復的可能，中國疫情進入常態化防控階段，三、境內居民收入和消費低迷，四、出口可能高位回落，五、房地產及城投風險持續暴露，未來經濟存在新一輪的下行壓力。