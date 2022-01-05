聯強（2347）業績動能強強滾，連續兩個月改寫歷史新高紀錄。聯強營收繼11月首破400億大關後，僅一個月再度刷新紀錄，12月初估營收一舉突破單月500億的里程碑，達505億元，較11月大增100億元，月增25％；較去年同期更大幅成長132億元，達35％。

聯強表示，12月雖然全球各地都籠罩在Omicron新型變種病毒擴散的陰影下，但由於供貨狀況逐漸舒緩，帶動市場銷售動能，使得聯強各區域都有大幅成長，尤其以大陸與印尼的表現最佳，年成長都超過70％，並同步創下單月歷史新高紀錄，其中大陸更是首次突破單月200億元大關，表現最為亮眼。

聯強初估2021年全年營收首破4000億大關，達4094億元，年成長22％。在獲利部分，累計前三季的稅前淨利與稅後淨利分別為193.4億元與142.2億元，皆創歷史新高紀錄，並大幅成長161％、150％，每股盈餘達8.53元。