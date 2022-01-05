數字會說話。高雄市警局年度治安總檢討，檢視去年一整年的治安維護情形，市警局長黃明昭表示，根據統計發現，高雄市槍擊案件跟109年度比較起來減少7件，降幅達到54%，去年13件，110年度才6件，減了7件；暴力犯罪部分，110年發生了50件，比109年減少了34%之多。且發生在高雄市的槍擊案跟暴力犯罪全數都偵破，是六都中第二低。

高雄治安嚴打現成效，暴力與槍擊案六都第二低。(高雄市警局提供)

但黃明昭也強調，檢視110年的詐欺案是增加的，達到15%，原因在於疫情期間很多人宅在家。例如，投資或者是網路購物情形，導致被騙的這種案件增加比較多，今年高市警局將詐欺列為防治重點，檢討110年整體刑案趨向穩定，而且數據是呈現下降的情形。

警方能繳出亮麗數字，黃明昭說，第一要歸功於我們整個查緝面的快速打擊，第二個針對高風險對象實施監控，以及約制、告誡，第三個是與檢察署的結合，針對這些違法高再犯對象。如果是有符合羈押要件就聲請羈押，如果是沒有達到羈押要件，就責令他們限制住居，且要到警察機關來報到，如此具有約束的效果。以上策略，成功造就去年整體的治安平穩。

高雄市警局也統計，統計去(110)年本市街頭暴力妨害秩序案件共152件，相較109年的278件，足足減少了126件。再比較本市去（110）年與前(109)年之全般刑案、暴力、竊盜犯罪、槍擊案件等治安數據，全般刑案110年發生24,651件，遠比109年減少1,514件，破獲率較109年提高1.3%。

另外暴力犯罪110年發生50件，較109年減少26件，減少34%，所有發生案件均全數偵破；竊盜犯罪110年發生3,731件，較109年減少341件，破獲率提高0.3%；槍擊案件110年發生6件，與109年相較減少7件，減少54%，發生數在六都中位居次低（六都第二低），且所有槍擊案均全數偵破。

警方表示，治安的好壞取決於居住在高雄市的在地市民最真實的感受，民調結果，110年上半年本市治安滿意度較上期(109年下半年)增加4.42%，首度突破80%，為縣市合併後最高！