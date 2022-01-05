導演許鞍華親自邀請大師坂本龍一參與。（甲上提供）

張愛玲成名作改編電影《第一爐香》製作團隊集結影壇頂尖陣容，包含音樂監製坂本龍一、服裝及造型設計和田惠美、攝影指導杜可風、錄音杜篤之、美術趙海、剪輯鄺志良。值得一提的是，這次與世界級音樂大師坂本龍一的合作，達成了導演許鞍華長久以來的「追星」願望，坂本龍一在看過電影後，旋即答應合作並表示「非常喜歡這個故事」，同時被激發出源源不絕的創作靈感，獨具風格的配樂讓電影氛圍感更加迷人，也正是基於對《第一爐香》的喜愛和對許鞍華創作理念的認同，讓這不可思議的黃金班底齊聚一堂。

導演許鞍華談到創作動機，首先是希望刻畫出上流社會墮落的關係網，赤裸裸地公開熱帶往事下的欲望群像，每個人的利益關係與情感關係都牽連在一起，每個人其實都是這關係網裡面的主演，從美術場景、天氣、環境，都營造出當時那個世界的氣氛，宛如透過這2個小時穿越到上世紀的香港。該片找來彭于晏演出「世紀渣男」喬琪喬，更是片中情欲關係網的關鍵，當被問到這個角色的內涵時，彭于晏認為喬琪喬是個很有錢的環境下長大，又是個混血兒，花心大少的形象，女生都很喜歡他，大家都知道喬琪喬和葛薇龍之間的情感就是個謊，更坦言自己戲外怎麼和喬琪喬達到一個共鳴，是件難事，也對作品留下註解：「這個演員去演這個角色，這個角色又在這個遊戲裡面，玩的比誰都投入。」

日本最具國際影響力配樂大師坂本龍一的創作生涯獲獎無數，曾榮獲第60屆奧斯卡金像獎最佳原創音樂獎、英國影藝學院獎最佳配樂獎、2屆金球獎電影類最佳電影配樂獎、世界電影原聲學會終生成就獎、亞洲電影大獎最佳原創音樂等重量級獎項，更被授予法國藝術及文學勳章軍官勳位。坂本龍一深受台灣影迷喜愛，除了音樂作品，其演出的經典電影《末代皇帝》、《俘虜》屢獲獎項肯定及票房佳績。許鞍華早在1983年在坎城碰到坂本龍一本人後，就想找他當自己電影的演員，但是坂本龍一委婉表示過去作品都只是客串性質，自己只想做音樂家，直到《第一爐香》才又重新接觸。

36年後已經是殿堂級導演的許鞍華，為了促成此次合作，她親自前往東京與坂本龍一會面，獲得坂本龍一對電影的認可，最後更超乎許鞍華原本想像，細膩地完成了這組配樂，採用鋼琴和弦樂演奏出沉鬱的旋律，循環往複中又有著層層遞進的意味，敘事感十足的音樂和角色命運的變化轉折互相配合，成功塑造出紙醉金迷的奢華生活，同時與蒼涼孤寂的曲調形成反差，展現出每個角色空曠寂寞的內心世界，讓台灣觀眾的期待指數持續攀升。電影14日在台上映。