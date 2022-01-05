桃園楊梅44歲陳姓男子，2018年2度酒後騎機車被查獲，遭開罰16萬元，但他裝死不繳，移送行政執行署桃園分署，執行官查出他名下有房產，5日直奔他楊梅住所查封，並告知將拍賣，陳男獲悉急得像熱鍋螞蟻，苦苦哀求，允諾近期內一定會繳納所有罰鍰。

為杜絕酒駕事件發生，貫徹政府強力執行酒駕案件之決心，桃園分署也展現執法手段，執行官指出，楊梅44歲陳姓男子，2018年2度酒後騎乘機車，遭查獲後吊銷駕照，共計裁罰16萬元，但他遲遲未繳，經桃園市政府交通事件裁決處移送桃園分署強制執行。

執行官調查發現，陳姓男子名下有房產、無動產，卻不願繳納酒駕罰鍰，5日直奔陳男住家辦理查封程序，一進屋內就發現他渾身酒味，他坦承有喝酒，也透露1年內2度酒駕，駕照已被吊銷，且自吊銷之日起，3年內不得重新考領駕駛執照，因此只能在住家附近工作。

陳男還抱怨，桃園分署大陣仗到他家，聚集很多鄰居圍觀，他覺得很沒面子，連房子都被查封，直呼已讓他付出慘痛代價了，哀求暫勿執行，除允諾先匯款5000元，也承諾會提出還款計畫，近期內一定會繳納所欠罰鍰。

桃園分署仍依規定查封陳家，但仍讓陳繼續居住，呼籲民眾切勿酒駕，以維護用路人人身安全及自身財產安全，收到罰單後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，以免財產遭到強制執行，悔不當初。

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