環保署5日召開環評大會，會中審查「離島式基礎工業區石化工業綜合區公用廠發電機組暨輕油廠產能擴充計畫環境影響差異分析報告（麥寮區風力發電機組汰舊換新－汰除4部660kW機組新建3部4.2MW機組）」經過討論後，兩案皆通過。

開發單位台朔重工表示，麥寮區風力發電機組汰舊換新計畫，計畫汰除4部660kW機組新建3部4.2MW機組，由於舊風機使用年限已到，因此計畫汰換。台朔重工指出，4部裝置容量660kW風力發電機組，運轉至今已達設計年限且備品已停產。

台朔重工指出，依市場規格選用技術較成熟4.2MW機組做汰換，以增加發電效益。原1號風力發電機組因距離高壓鐵塔間的輸電線過近(僅32公尺)，為保護雙方設備該部風力發電機組拆除後不再新建。變更後僅2、3及4號機組運轉。變更後年總發電量預估約可增加2703萬度，折合年溫室氣體排放減少約13758公噸。