台灣大哥大宣布，全面提升員工生育及育兒相關福利，包括所有女性員工有薪產假從8周延長至10周，加上既有的孕期給薪產檢假7天，整個孕期及生產後給假總共77天。

此外，台灣大哥大也表示，每胎新生兒的生育津貼更由3千元大幅提高至6萬元，員工育有6歲以下子女，每年再領1萬元的育兒津貼，等於最高可享有12萬元的福利金。台灣大推出一連串優於法令規定的福利措施，讓員工充滿幸福感，無後顧之憂地迎接虎年寶寶，助力台灣虎虎生「豐」。

台灣大哥大對於員工照護不遺餘力，去年疫情期間隨即啟動居家上班，讓員工在防疫的同時兼顧工作與家庭。除了宣布多項升級版育兒福利措施，提供更多的給薪產假及育兒津貼，更考量嬰幼兒0到6歲之間，各項開銷接踵而至，是父母經濟負擔最大的時期，特別與台北富邦銀行洽談台灣大集團員工專屬「育兒信貸方案」，金額最高可達50萬元，員工申請不僅免手續費，更能享有優惠利率，讓家中有6歲以下(含)子女的同仁，有一筆彈性資金可以應用，大大減輕育兒負擔。

台灣在2020年已正式出現人口負成長，根據中華民國生育醫學會去年12月國內的調查指出，台灣人不生孩子最主要的原因仍歸究於經濟、職場不友善等因素。台灣大哥大從員工的角度出發，致力打造幸福職場，鼓勵員工婚育，除了提供完整的育兒福利外，公司得知員工懷孕的訊息後，就會啟動母性保護管理，調整懷孕與哺乳期員工班別，避免夜間工作，並提供完整產前衛教及產後關懷，多方面給予懷孕同仁關心與協助，讓員工安心迎接新生命。

台灣大集團在2020年誕生了175名新生寶寶，粗出生率為千分之30.29，遠高於台灣的千分之7.01。

同時，台灣大也全力應援新生兒母親，公司內設置舒適的集乳室環境，配備上萬元專業醫院級集乳器、奶瓶消毒鍋、母乳專用冰箱及獨立空間與音響等，並提供奶瓶、集乳袋等免費備用，採高規格門禁管理，使用專屬門禁卡進出，亦有護理師協助提供哺育諮詢，給集乳媽媽最大的便利與照護。

此外，每年也定期舉辦嬰幼兒照護課程、親子議題讀書會及講座，並與合法優質托育機構合作，提供學費優惠，陪伴父母一起輕鬆聰明育兒。