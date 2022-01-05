職場如江湖，每個人都各有心機，甚至各藏殺招，其招之一「裝傻」，不僅可以掩蓋自己的真實想法，還能在必要的時候瞬間展露自己的鋒芒，運勢命理網站靈匣網指出，魔羯座、天蠍座、天秤座、巨蟹座、處女座的人在職場中可說是裝傻的行家，大家都被他們騙得團團轉。

第一名：魔羯座

上榜理由：一切為最高利益服務

魔羯座重視事業的程度，遠超過一般人的想像。盡管對於「成功」的定義各有不同，但對魔羯們來說，事業不成功的人生就意味著徹底的失敗。而為了避免這樣的情況，則需要在事業方面認真經營，因此有了這樣的「最高準則」，在職場上的一切忍讓都不再是難事。

所以，對魔羯來說，不管是任何需要用裝傻的態度去面對的職場風波，只要屬於在他們判斷下，需要向「最高準則」屈服的讓步，他們都可以欣然接受。畢竟魔羯的頭腦是非常聰明的，如果他們願意裝傻，相信很少有人能看得出來他們的真實心態。而魔羯也很為自己的「深藏不露」驕傲。

第二名：天蠍座

上榜理由：誰笑到最後誰笑的最好

天蠍座從小就習慣掩藏自己內心的真實想法，因為這個星座天性需要與他人保持距離，否則內心就會產生強烈的不安。而這種「保持距離」的強烈需求，使他們習慣用假面隔開自己和外界的資訊交流。就這種性格來說，天蠍的「裝傻」能力豈止是職場方面的佼佼者，而更應該說是足以挑戰生活中各個領域的冠軍了。

然而，天蠍之所以在職場裝傻能力排行榜中僅排行第二，是因為他們和魔羯的不同之處在於，魔羯的裝傻是理性占主導的，他們會用理性思考控制自己裝傻的時機和程度，收放自如。但天蠍的裝傻更多基於自我保護的本能或感性方面的需求。換句話說，其中的目的性更少，相對的建設性也會更差一些。有時甚至可能被別人質疑，覺得此人看不透，太不可靠。所以天蠍還是需要更注意加強對自己情緒的控制，以及自己裝傻的方式，好讓自己裝傻時不要太過明顯。

第三名：天秤座

上榜理由：多個朋友多條路，少個對頭少堵墻

與魔羯、天蠍不同的是，天秤座在裝傻時，更多是基於為他人著想的原因。天秤是非常重視人際交往的，對他們來說，職場生涯的經營，很大一部分是建立在人際關係的維護上。而如果想維持理想的人際關係，首要因素就是讓每個人之間都能保持和睦融洽，哪怕是表面上的，很多時候他們寧可犧牲自己的情感需求，故意用委屈自己的方式來「裝傻」，刻意忽略人際交往中的不快因素，以達到維護大局穩定的目的。

當然，也不能說天秤這樣的做法是多麼無私和偉大，因為在他們根本動機其實還是基於自己的價值觀。因為天秤把人際關係作為生命中第一重點要素，其實是因為在他們的行為方式裡，人際關係往往能為他們帶來更多的資源和選擇。所以天秤在職場上委曲求全的各種裝傻，也不是什麼值得驕傲或者誇口的事情。

第四名：巨蟹座

上榜理由：忍一時之氣，成萬古之名

巨蟹座無疑是人們心中的最佳朋友人選，因為他們總是會最大程度地表現出自己性格中寬容博愛的那一面，當自己的利益和他人利益產生沖突時，很願意犧牲自己顧全大局。不論是大方表態某方面的得失，自己可以不計較，還是乾脆裝傻讓周圍人完全不因自己的忍讓感到有負擔，只要巨蟹覺得值得，都會乾脆俐落地來個真情大放送，頗有犧牲小我、成全大我的精神。

至於職場中的裝傻究竟能為巨蟹帶來什麼好處，對巨蟹來說，這並不是他們優先考慮的重點。善良的巨蟹總是不忍心讓別人為難，哪怕對方對自己有敵意，他們也寧可把困窘的局面扛過來自己承受。這大概是因為巨蟹的性格中有母性的包容和父性的寬厚吧！不過好在，總有一些人能意識到巨蟹這種忍讓的可貴，並感動於他們待人的真誠以及這種行為背後的高貴人格，然後給他們應得的報償。

第五名：處女座

上榜理由：人在屋簷下，不得不低頭

處女座在職場上習慣以默默無聞的低姿態出現，不喜歡參與職場中的爾虞我詐。即使是非要表達自己的意見時，他們也會盡量回避話題。這就是處女座在職場上裝傻的最大原因，為了避免在職場風波中，被捲入任何自己不想涉足的勢力範圍。

除此之外，處女座在職場上還有另一個裝傻的可能，就是堅持完美主義的處女座特別容易在職場上遇到「牛不喝水強按頭」的情況。無論是工作性質的原因還是上司的要求，處女座往往需要違背自己內心的真正願望去做一些他們不喜歡、不符合其某些原則的事。但在這種時候，為了生存，處女座往往不得不放下內心的某些堅持。換句話說，這個時候他們更多是在對自己裝傻，在壓抑自己的過程中細細體會生存的艱難和人生的無奈。