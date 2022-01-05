去年股市大漲加上通膨升溫，讓許多賺飽荷包的富豪投入拍賣市場尋求收藏品保值，使去年全球拍賣所得暴增70％至126億美元，創下歷史新高。

倫敦藝術市場研究機構ArtTactic發表的2021年拍賣市場回顧報告指出，佳士得（Christie’s）、蘇富比（Sotheby’s）、富藝斯（Philips）等三大拍賣行在去年的拍賣所得合計126億美元，不僅較前年增加70％，也比2018年創下的紀錄高出2％。

在上述三大拍賣行當中，蘇富比穩坐龍頭寶座。去年蘇富比在全球拍賣所得達到60億美元，是創業277年來最高紀錄，在全球拍賣市場拿下50％市占率。

ArtTactic於報告中表示，蘇富比去年拍賣所得創新高主要是因為疫情期間善用各種線上管道舉行虛擬拍賣會。蘇富比也在去年取得許多知名收藏家委託，包括地產大亨麥克羅威（Harry Macklowe）個人收藏，以及美高梅（MGM）集團的名畫收藏。