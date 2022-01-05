香港《明報》報導，香港特首林鄭月娥5日召開記者會，宣布收緊防疫措施，自1月7日起餐飲店家晚間禁止內用、酒吧美容院關閉，7日舉辦本地漁農美食嘉年華、1月中旬的單車節等活動取消。

林鄭月娥宣布，收緊防疫措施自7日零時起生效，直至1月20日，包括：

一、取消所有大型活動或非必要聚會，包括7日舉行的本地漁農美食嘉年華、1月中的香港單車節。

二、食肆於晚上6時至翌日上午4時59分禁止堂食；B、C、D類食肆每桌人數分別減至2、4、6人，處所內表演要暫停。

三、關閉酒吧、酒館，以及15類599F章表列處所，包括美容院、遊戲機中心、浴室、主題公園等；以及康文署相關處所，包括體育處所（康文署公共服務最新安排見香港政府新聞公報）。

四、暫停香港本地遊及公海遊。

五、暫停醫院及院舍探訪（恩恤情況除外）。

林鄭月娥稱，4人限聚令、口罩令繼續生效，另1月7日起計7天後再檢討上述措施需否延長。她表示，若相關措施有效，期望可在農曆新年前遏制新冠疫情，讓市民在較安全的環境下過年。