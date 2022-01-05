該片利用科技導盲創新局，逆轉盲人弱勢的刻板印象。（采昌提供）

顫慄指數破表的《看不見的殺機》描述優秀的年輕滑雪者「蘇菲」，一場意外讓她的奧運夢想付諸流水。不過獨立自主的她，決心不讓失明影響她的生活。她前往偏遠豪宅為屋主照顧寵物，晚上卻赫然發現自己陷入家戶入侵的危機當中。看不見的她，在這邊的唯一選擇，只剩透過「幫我看」這個APP的幫助。這個APP可以讓她與隨機挑選的志願陌生人進行視訊交談，該對方擔任她的失明嚮導。在這場危機中，她找到一位從伊拉克戰爭退伍的軍人「凱利」。凱利的指導，成為蘇菲面對歹徒的唯一救贖。

該片耳目一新之處，就在於劇情雖然以盲人為主角，卻不為觀眾提供「好女孩身陷危機等待被救」的老套窠臼。反之，女主角易怒、固執、粗魯，同時卻也看起來大膽甚至狡猾。面對歹徒威脅，她甚至想方設法試圖智取，讓觀眾見識到角色的吸引力，更超越人們對盲人的狹隘社會刻板印象。導演沖田藍道爾表示：「我喜歡1部好的驚悚片，1部讓你心跳加速並坐立難安的電影。從我拿到本片劇本的那一刻起，我就止不住地快速翻閱。這是一個精心製作、引人入勝的故事，它挑戰觀眾對盲人的誤解，同時也是一場驚心動魄的旅程。尤其我一直對弱勢族群的電影很感興趣，女主角是個獨特而強大的人物，我們過去在銀幕上，從未見過用如此方式，去向觀眾展示盲人的作品。」更表示對該片如此著迷的另個原因，就是有機會跟才華橫溢的斯凱勒達文波特合作：「她將自己視力喪失的真實生活體驗，成功帶入表演當中。」

事實上，斯凱勒達文波特因為「偏癱性偏頭痛」（Hemiplegic migraine）的基因突變，因此罹患神經性視力喪失。在2012年演變為腦中風後，她遭受到永久性視力喪失，也讓她多年往返於醫院與專科診所，重新學習如何恢復日常生活。儘管遇到重重阻礙，她仍決定繼續追求兒時以來的表演夢想。她同時也是美國知名聲優，為許多日本動漫電玩作品，如《最終幻想》、《精靈寶可夢》、《刀劍神域》、《航海王》、《獵人》等作品角色配音。《看不見的殺機》則是她的電影主演處女作，並成功詮釋出角色面對危機來襲的多重樣貌。

由於大部分時間都在為遊戲或動畫配音，當問及真實現身表演是什麼感覺時，她表示：「這是2個完全不同的世界！」並進一步補充：「顯然，配音的時候你仍然是在表演，但通常是被安置在一個麥克風不能移動的地方。我真的無法比較兩者，我2個都喜歡，雖然原因不同。配音很好，因為完成後就可以回家，這很容易。但當在演電影時，有更多時候是要待在旅館，有時還會身在不同的國家。」也因為視力受損，她比其他演員都更加努力：「我需要學會努力去記憶，否則我將無法工作。每個人都有他們必須處理的事情，而這正是我不得不做的事情。」尤其她在片中還有「盲女開槍」的驚險動作場面，她透露自己已經接受過相關訓練，更雀躍地表示：「這些場景非常有趣，因為你可以玩動作，而且很刺激。道具槍與真槍略有不同，我用真槍進行最初的槍械訓練。道具槍有一些後座力，但真槍更具衝擊力。」該片本週五（7日）在台與美同步上映。