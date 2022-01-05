大陸杭州一間網紅餐廳發生顧客燒傷事故，一名女子小羅（化名）於跨年夜與朋友一同用餐，但小羅的頭髮不慎碰到桌上的蠟燭，火苗沿著頭髮燃燒，害小羅左半臉二度燒傷。事後業者僅願支付一半的賠償，還反批客人自己不知道那很危險嗎？消息曝光後，引起輿論撻伐。

據陸媒《1818黃金眼》報導，小羅與朋友於跨年夜前往杭州一間餐廳用餐，店家在桌上擺放增添氣氛的白色蠟燭，就在小羅坐下沒多久後，旋即感受到左臉有灼熱感，一回神才發現頭髮著火，火勢迅速延燒至頭頂與額頭，頭部竄火的駭人過程也全被監視器畫面拍下。

所幸服務員緊急拿取物品拍熄火苗，才暫時化解危機，事後小羅趕赴醫院接受治療，經醫生診斷，小羅的左臉與左耳二度燒傷，花費近1000元人民幣（約新台幣4347元）的醫藥費，且小羅一頭烏黑亮麗的秀髮也因火燒而斷裂與燒焦，讓小羅感到相當悲憤。

小羅受訪時控訴，該餐廳的每個桌上都有擺放約手掌大的白色蠟燭，絲毫無外罩防護，希望店家能負擔她後續醫療費用，以及因傷影響工作收入的賠償。

該餐廳的經理則說，一切都已走上司法途徑，但強調「我們是符合要求的，她更換座位，蠟燭在那裡，她自己不知道那是安全隱患嗎？」表明此起事件責任為一半一半，他們只願負起一半的賠償。

消息曝光後，引起網友群起撻伐，不少網友痛罵，「一半一半什麼鬼啦，她入座的時候又沒有什麼很誇張的動作，一個正常入座而已。難道去店裡吃飯要理個光頭嗎？」、「這餐廳怎麼這麼跩？」、「商場裡有這種明火明顯違反了消防吧」、「還燭光晚餐呢？愛迪生都要被你們氣死了，好好的燈泡不用，就用蠟燭」。