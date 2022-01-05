美國聯準會(Fed)去年最後一次利率決策會議揭露，維持基準利率在0%~0.25% 區間，加速縮減購債行動(Taper)從每月減少購債150億美元提高至300億美元，預計明年3月結束，依照最新利率點陣圖顯示，最多理事認為2022年將升息3碼，但Fed主席鮑爾強調，這不能代表升息計畫。隨著美債殖利率今年以來陡升至1.65%，反應市場升息情緒，這也讓科技股再度遭到拋售。

美債殖利率自2022年開市以來全面走升，美國5年期公債殖利率一度升至1.395%，創2020年股災以來最高，美國10年期公債殖利率目前來到1.654%，美國30 年期公債殖利率則是來到2.065%，甚至連美國3 個月期公債殖利率也來到0.086%、創去年1月以來最高。

摩根士丹利策略師 Michael Wilson指出，今年春季美股估值將全面重新估值，隨著寬鬆貨幣政策將在今年3月告終，以及經濟成長預料將會放緩，美股的日子將會愈來愈難過。雖然他曾預期標普500指數去年底將收低在4000點，但實際上卻是收高在4800點，並罕見打敗以科技股為首的那斯達克指數。

隨著美債殖利率走升，道瓊平均工業指數周二(4日)終場上揚逾200點、報在36,799.65點，那斯達克指數卻在開盤後急速下挫，盤中一度大跌200多點，費城半導體指數盤中一度重挫超過2%，終場收跌0.45%、報在4,009點。美股去年下半年也因為預期貨幣政策將隨著經濟強勁復甦緊縮，一度出現幾波4~5%回檔，但隨著市場逐步消化情緒，美股迅速收復跌勢並創下新高紀錄。