國民黨主席朱立倫晚間參加台北內湖科技園區發展協會。（趙婉淳攝）

前總統馬英九晚間參加台北內湖科技園區發展協會。（趙婉淳攝）

台北內湖科技園區發展協會今晚舉辦20週年歲末聯歡晚會，前總統馬英九擔憂2025非核家園政策使得全台陷入缺電危機，號召內科同仁立刻呼籲政府，延後核二、核三廠除役時程，以免發生大停電沒有救兵的慘況，同時修正能源政策進行能源再轉型。國民黨主席朱立倫則說，除了有足夠的電外，因應台商回台投資設廠，應提升工業區的容積率，盡速啟動汐止民生線捷運工程。

這場聯歡晚會眾星雲集，包含蔡英文總統、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、內政部長徐國勇、台北市長柯文哲、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫都受邀參加，不過，藍綠白到場時間全部隔開，彼此都沒有交會碰面。

馬英九致詞說，經濟部日前公布2025非核家園構想，距離綠電20％目標還差5％，顯示非核家園必然跳票，2017年815大停電，去年513、517大停電，這都是史無前例的，所幸靠核二、核三廠緊急搶救，才能恢復正常。

馬英九表示，全世界除了德國、奧地利外，幾乎沒有國家反核或廢核，包含美國、歐盟、聯合國歐洲經濟委員會都視核能為綠能，因為核能不會排碳、甲烷，而美國除了將大電廠延役，也破天荒協助烏克蘭、波蘭、巴西、印尼等歐亞非國家興建6座核電廠。

馬英九指出，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等產油大國，也知道油氣總有耗盡的一天，因此也在興建核電廠，到了2030年，全世界核能機組將從現在440座增加到逾600座。

朱立倫致詞則說，他擔任新北市長時規劃三環三線，其中汐止民生線跟內科密不可分，很可惜至今尚未動工，期待中央政府與台北市政府趕快來動工，而新北市早就準備好了。

朱立倫表示，此外，對於台灣的工業區而言，容積的限制仍然太過嚴格，為了吸引台商返台投資設廠，應把工業區，尤其是蛋黃區的工業區，容積至少增加50％以上。