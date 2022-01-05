受疫情復燃拖累，歐元區12月經濟成長降至9個月新低。根據研究機構IHS Markit 5日公布，歐元區12月綜合採購經理人指數（PMI）由11月的55.4陡降至53.3，主因服務業擴張減弱。服務業PMI從55.9大跌至53.1，創下2021年4月以來新低紀錄。