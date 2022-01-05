疫情復燃拖累 歐元區12月綜合PMI重摔 22:212022/01/05 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受疫情復燃拖累，歐元區12月經濟成長降至9個月新低。根據研究機構IHS Markit 5日公布，歐元區12月綜合採購經理人指數（PMI）由11月的55.4陡降至53.3，主因服務業擴張減弱。服務業PMI從55.9大跌至53.1，創下2021年4月以來新低紀錄。 陸財新製造業PMI報50.9 產量增速創一年新高 12月財新中國製造業PMI為50.9 重回擴張區間 #歐元區 #PMI #疫情復燃 #綜合 #服務業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12月財新製造業PMI 重返擴張 04:102022/01/05 全球財經 亞洲12月製造業PMI 續強 04:102022/01/05 全球財經 陸製造業PMI 五個月高點 04:102022/01/01 全球財經 歐元區12月製造業PMI 創十個月來新低 19:212022/01/03 財經 《半導體》PMIC今年還是缺 股王紅盤攻勢再起 10:172022/01/03 財經 《國際經濟》連15月擴張 韓上月PMI創3個月最高 11:082022/01/03 財經 《國際經濟》歐元區12月經濟陷停滯 服務業也降速 17:562022/01/05 財經 日本12月製造業PMI成長降溫 韓國與東協維持強勁 22:162022/01/04 財經 景氣復甦指標 中國PMI連兩月回升 04:102022/01/01 產業財經 歐元問世20週年 歐央行總裁：與歐洲已密不可分 23:282022/01/01 國際 投信看2022陸股 政策支撐股市 11:292022/01/04 財經 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 快評》陽明海賺千億 只能拿員工餐好棒棒說嘴？ - 財經 超級豪宅「陶朱隱園」竟開放民眾參觀 專家看傻：變公園？ - 財經 這數據陡升...科技股突血洗 專家警告：美股好日子要沒了 - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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