台南市六甲區台灣鯛養殖面積達183公頃。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區菁埔埤旁落羽松景點吸引全國民眾前來朝聖，公所為提升景點辨識度，設計了一座「鯛‧羽」入口意象，並由林鳳社區設計與台灣鯛相關體驗遊程，希望能讓遊客更深入認識六甲台灣鯛產業。

據台南市農業局統計，台南市台灣鯛養殖區域主要分布於學甲、麻豆、下營、六甲及官田，養殖面積約1200公頃，產量約2萬8000公噸，占全台總產量4成以上，其中六甲區養殖面積約為183公頃共45場，年產量約5888公噸，年產值約3億5000萬元。

六甲地區因緊鄰烏山頭水庫，有得天獨厚的優質水源，大大小小的埤塘，居民從事養殖者多，為建立完善養殖漁業管理及產銷體系，六甲與鄰近官田部分養殖區業者組成六官養殖漁業生產區發展協會，協助台灣鯛養殖戶取得產銷履歷、改善養殖生產流程、推廣台灣鯛多元通路。

六甲區長陳啟榮表示，落羽松林所在地的林鳳社區，2018年開始推廣台灣鯛產業和相關產品，這幾年跟各個單位合作，研發台灣鯛膠原蛋白手工皂、台灣鯛膠原蛋白飲、台灣鯛生魚片，以及台灣鯛香腸等產品。

陳啟榮說，近年來落羽松景點吸引眾多民眾造訪，為了讓遊客深入認識六甲產業特色，請藝術家梁君輔創作一座菁埔埤落羽松入口意象公共藝術品，高250公分、寬345公分的鐵板材質，由孔網與方管展現落羽松林與台灣鯛圖案。

林鳳社區理事長蔡明賢表示，除了在落羽松季小旅行加入台灣鯛養殖生態體驗與觀察，平時也可為參訪遊客與食農體驗學子量身訂做體驗，包括水質檢測、撒網捕魚、釣魚、烤魚、乘坐膠筏捕魚，到在地餐廳吃台灣鯛風味餐，為六甲台灣鯛養殖業打知名度。