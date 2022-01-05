全球人壽近年積極提升保險業務服務品質與落實公平待客，強化保戶關懷與整合數位服務，同時推動各式公益與體育活動，進而向外界傳達「因為愛 責任在」的品牌理念，榮獲2022保險品質獎中「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」共4項優等獎，並於1月4日參加頒獎典禮。

金管會保險局局長施瓊華及現代保險雜誌社林麗銖發行人代表頒獎，全球人壽業務長李衍煌代表領取「業務員最優」獎盃；行政長黃宏杰代表領取「理賠服務最好」獎盃；品牌企劃處助理副總經理蕭乃心代表領取「知名度最高」及「最值得推薦」獎盃。

《保險品質獎》由現代保險雜誌主辦，今年首度以「保險再購族」做為主要評鑑依據，再購族群與保險公司及業務員接觸經驗豐富，評價保險公司表現更具代表性。全球人壽自2019年起已4度拿下「知名度最高」優等獎，今年也首次在「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」等獎項中獲得肯定。