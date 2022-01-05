桃機大夜班清潔員爆發群聚感染，加上防疫計程車司機與今晚傳出的3例，一共有8人確診，其中有清潔員一連5天都到金嗓歌友會嗨唱，如今歌友會跨年當天照片也被挖出，現場人潮擠爆，網友一看直呼完蛋了。

桃機染疫清潔員足跡遍布桃園中壢，其中一人在12月29日到1月2日，連續5天到金嗓歌友會報到，網友也挖出金嗓歌友會在跨年舉辦活動的照片。透過照片可以看到，金嗓歌友會在31日舉辦跨年聚餐，現場座無虛席，估計超過千人，由於都在用餐，現場來賓全都把口罩拿了下來。

不少網友看到也嚇傻，直呼：「完蛋，真的要爆了」、「這人也太多了」、「現場擠了1000人...」、「剛好在清潔員足跡時間內」、「怕爆」。

國民黨立委魯明哲也在臉書轉貼這張照片，直呼相當讓人憂心，質疑該名連跑5天的確診個案也有參加當晚千人跨年活動，他指出，從照片可以看到，當天現場擁擠丶採圓桌餐飲方式，舞台上下沒什麼人戴口罩，呼籲桃園市府趕快確實疫調，當晚參加活動的民眾也應趕緊篩檢，以防萬一。