大陸觀察者網5日報導，鶴崗，這座曾因「白菜房價」紅遍中國的黑龍江小城，再度因一則通知提到：因為「實施財政重整計畫，取消公開招聘政府基層工作人員。」驚覺這座資源枯竭型的城市，地方財政已陷入極度困難，成為中國首個實施財政重整的地級市。

「財政重整」最早出現在大陸國務院辦公廳印發的《地方政府性債務風險應急處置預案》。其中提出，市縣政府年度一般債務付息支出超過當年一般公共預算支出10％的，或者專項債務付息支出超過當年政府性基金預算支出10％的，債務管理領導小組或債務應急領導小組必須啟動財政重整計畫。

簡而言之，就是地方財政「極度困難」，需要提前處置，防止「破產」。

據黑龍江市第七次大陸全國人口普查資料，截至2020年11月1日，鶴崗常住人口89萬1271人，10年人口下降15.81％。每年公共財政收入僅有20多億元（人民幣，下同），公共財政支出卻突破百億，嚴重依賴上級財政轉移支付；截至2020年末，鶴崗市地方政府債務餘額達到131.1億元。2011年，鶴崗被大陸國家發改委列為第三批資源枯竭型城市。

鶴崗已成中國首個實施財政重整的地級市。不過，10％的紅線並非唯一觸發條件，由於鶴崗相關資料資訊不完整，具體占比情況不得而知。

本次重整，將通過一系列開源、節流或處置政府資產等措施，使債務規模和償債能力相一致，恢復財政收支平衡狀態。

觀察者網報導，鶴崗，與雞西、雙鴨山、七台河並稱「黑龍江四大煤城」，是中國東北重要的老工業基地，典型的煤炭資源型城市。近年來，隨著煤炭資源逐漸枯竭，煤炭產業由盛轉衰，這座以煤炭資源為經濟支柱的傳統煤城陷入發展困境。

華夏新供給經濟學研究院創始院長、中國財政科學研究院研究員賈康表示，不能把財政重整理解為美國等國的「政府破產」。財政重整是要全面系統地考慮如何克服地方政府面臨的困難，「這其中當然包括地方政府想方設法進行資金騰挪、緩解困難，但一定離不開上級政府的幫助。地方政府一定是非常困難才明確宣布財政重整，僅靠自己的力量明顯是不夠的。」