變異病毒Omicron在亞洲的擴散加快，中國封城、香港加緊防疫措施，牛津經濟研究院5日表示，疫情升級增加了需求放緩的風險，同時供應鏈持續中斷，商業信心受到打擊，新情境讓12月原本已漸入佳境的亞洲生產，被迫在短期內變得更加謹慎。

牛津亞洲PMI綜合指標，2021年12月53.5，相較於11月的53.4，展現穩定的態勢；而12月東北亞 PMI從11月的52.6上升至53.2，東協PMI則從52.3小幅上升至52.7。牛津研究團隊分析，12月亞洲各地PMI繼續擴大，同時大多數主要經濟體呈現健康的PMI，卻因Omicron的現身，風險短時間升高。

牛津研究團隊指出，現況而言，大多數地方的向好情緒都在下降，儘管12月生產保持穩定，但企業仍擔心供應鏈中斷、新冠病毒爆發的持續影響，「這些都是重要的景氣下行風險」，儘管市場預估供應鏈中斷將在2022年逐步得到解決，可望支持2022年亞洲的生產和增長。