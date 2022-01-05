台中捷運藍線坪頂站、正英路口站成為中二立委選戰，藍、綠雙方「必爭之站」！

綠營市議員張家銨及前台中市長林佳龍，6日上午8時在龍井區遊園北路、台灣大道口，原爭取坪頂站設置點，除為民進黨立委候選人林靜儀拜票外，當地居民將在原爭取坪頂站設置點發聲，盼市府回心轉意正視居民需求。

國民黨市議會副議長顏莉敏，在臉書公佈台中捷運藍線將在正英路口設站，引起綠營張家銨等人不滿，抨擊目前公車正英路站與北邊3站與南邊3站相比，日平均上下車運量排名墊底，上下車合計僅1608人，少於坪頂站的2593人；為何市府捨坪頂站而改設正英路口，顯然有政治考量。

前台中市長林佳龍並公開質疑，中捷藍線在盧秀燕上任後更改路線、換車站，取消台鐵共構，讓藍線是否能通過充滿變數，他更質疑，所變更的路線經過顏家一筆650坪的土地，此案是否涉及不當的土地炒作，是否有官商勾結，司法及政風單位應積極調查。

台中捷運藍線設站風暴恐淪為中二選區立委補選的新導火線！藍營台中市議會副議長顏莉敏6日上午10時，將與市議員林孟令、林汝洲及在地11位里長，在正英路與台灣大道口舉行「拒絕政治操作、捷運一站都不能少」記者會，強調捷運設站是民意與專業評估，拒絕選舉政治操作影響規畫，沒有二選一的問題，坪頂和正英站一站都不能少，期能化解藍綠劍拔弩張的火爆對立。

交通局強調，市府綜合考量精進方案過程中減少轉彎段同時避免捷運地下穿越民宅，減少土地徵收拆遷民宅，落實土地正義，亦於學區、轉運站及停車腹地周邊增設捷運站以擴大捷運的服務範圍，目前綜合規畫路線全長24.8公里，沿線共設置20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站。