立陶宛因為允許我國設立以台灣為名的代表處，遭受來自中國的政治與經濟脅迫。為持續向立陶宛政府、人民與企業展現我國與立陶宛深化經貿連結與實質關係的決心，駐立陶宛代表黃鈞耀表示，台灣將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，投資在台灣與立陶宛均認為對雙方有利經濟與科技發展戰略意義的產業，協助兩國產業共同提升競爭力。

駐立陶宛代表處今天舉辦線上記者會，超過20家立陶宛當地媒體參加。黃鈞耀指出，「中東歐投資基金」的投資領域初步鎖定半導體、生技、雷射等領域，具體細節將由雙方相關部會共同討論商定。另外，台灣將積極推動在包括雷射、技術合作等關鍵產業的對接與合作。

黃鈞耀表示，我國政府及民間也一直持續協助立陶宛遭中國打壓的消費性商品可以儘快轉移到包括台灣在內的新開拓市場。台灣將持續與立陶宛站在一起，展現台灣力挺自由民主盟友的決心。

外交部次長曾厚仁透過視訊方式向立陶宛媒體重申，台灣是立陶宛可信賴的堅實盟友與互惠共榮的商業夥伴，台灣積極協助立陶宛因應中國的經濟脅迫，並將持續與立陶宛深化合作，共同打造強韌的民主供應鏈，增進全球民主陣營的團結與韌性。

曾厚仁強調，以「台灣」為名設處有別於代表城市，殊具實際意涵，並彰顯台灣與立陶宛在經貿投資、教育科研、人文交流等領域的合作。此外，美國與歐盟在其官方文件中也以「台灣」稱呼我國，卻未遭中國制裁，顯示中國選擇性欺侮霸凌其認定較為弱小國家，不僅不負責任，更破壞國際秩序，因此全球民主盟友應團結一致共同應對威權霸凌脅迫。