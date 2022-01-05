一晚連續2次有感地震！繼5日晚間9點11分花蓮外海發生規模5.0地震後，不到一小時內，晚間9點54分阿里山也發生規模4.0地震，深度僅11.4公里，屬於淺層地震，由於日前才發生過規模6.0大地震，也引發民眾熱議。

根據氣象局資訊，此次阿里山規模4.0地震，震央位在嘉縣府東方39.1公里處，深度11.4公里，最大震度嘉義縣番路4.0、雲林草嶺、斗六、嘉義市區、高雄市桃源、南投縣信義鄉與台南市七股2級。