南韓「國民妹妹」IU將於本月13日推出個人紀錄片《Pieces：29歲的冬季》回饋粉絲，並預告將呈現呈現「藝人IU」與「普通的李知恩」兩面不一樣的感覺。怎料，近期卻遭踢爆IU團隊在拍攝紀錄片時，發生「對粉絲差別待遇」而引發不滿；對此，IU經紀公司EDAM娛樂近日也發出聲明道歉了。

根據韓媒《xportsnews》報導，IU所屬公司在幫她拍攝紀錄片時，因拍攝團隊中有作家在尚未告知製作團隊的情況下，以個人名義聯繫了粉絲進行採訪，因而引發爭議，對此所屬公司也已證實卻有此事，並將該作家從紀錄片的製作團隊中退出。此外，經紀公司也鄭重聲明，該作家私自的採訪內容將不會被採用。

事實上，IU的經紀公司原本計畫以她在2021年末推出的最新作品《Pieces》（조각집）作為她20代最後一年的結尾，因此有拍攝紀錄片的企劃，不料竟爆出製作團隊有人私自聯繫粉絲，造成粉絲間認為「有差別待遇」的狀況發生，因此公司也緊急發聲明，並誠心向粉絲道歉。

這位作家也透過推特道歉，提到她在2021年10月接到EDAM娛樂委託拍攝IU紀錄片的案子，其中一個計畫需要蒐集粉絲想法，所以連絡部分IU粉絲的帳號並進行訪問，最後這個企畫並沒有被採納，「對於粉絲圈了解不夠充分，造成大家誤會，我感到相當抱歉。」

IU在全亞洲都擁有高人氣，每回IG發文都能吸引破百萬按讚數，可見「國民妹妹」的超高影響力，去(2021)年曾多次回歸發單曲的她，一開年也想當工作資優生，馬上帶來最新紀錄片《Pieces：29歲的冬季》，將於1月13日發行DVD讓粉絲更了解她，不料製作過程竟爆意外插曲。

從最新釋出的預告照中，呈現了「藝人IU」與「普通的李知恩」兩種不一樣的身分，「藝人IU」穿著一身白色襯衫，梳理得整齊的氧氣劉海更增添了幾許知性；「普通的李知恩」則是穿著GUCCI羽絨外套，頭上還帶著毛毛帽子，悠閒又自在的模樣就是鄰家小妹的模樣。

據了解，IU的紀錄片中也將公開過去未公開過的影像、個人的故事與最真實的想法等等，這些「碎片集」也將是她送給邁入30歲的自己的禮物。粉絲看到IU又「營業」了，紛紛興奮留言：「準備衝了啊」、「這要開團了吧」、「我激動了」、「超期待！抓住20世代最後的小尾巴」！