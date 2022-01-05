中天新聞聽到這一句 柯媽媽氣炸！本尊在旁表情曝光

國民黨台中市第二選區立委補選，將於1月9日投票。台北市長柯文哲父母親柯承發、何瑞英4日前往沙鹿玉皇殿參拜，巧遇國民黨候選人顏寬恒。柯媽媽接受電話訪問時大讚顏寬恒講話很實在，並猛批民進黨候選人林靜儀一天到晚在罵她兒子。而針對要生子要生顏寬恒這種兒子？柯媽媽則氣炸說，她哪有說這句話。

柯媽媽在接到媒體電話採訪時表示，「我沒有支持他，顏寬恒我不認識、他爸爸我也不認識、他們當了幾十年立委，我也不認識，我是看電視的。林靜儀對我們柯文哲很壞，聽到她在電視上罵我們，我的心多艱苦。」

柯媽媽接著表示，「我又沒票，支持顏寬恒做什麼。我沒有票，我有多少朋友？我是新竹人，我又不是台中人，我去哪裡支持顏寬恒，我又不知道半項，去哪裡支持顏寬恒。

柯媽媽說，網路是要賺錢，賺錢要說賺錢的話，顏寬恒古意古意，我是看電視的，他沒在罵人。我們柯文哲被林靜儀罵成這樣，罵到脖子有多大條，林靜儀跟柯文哲不認識，他罵我們是怎樣？

針對要生子要生顏寬恒這種兒子？柯媽媽嚴厲斥責表示，她那有說這句話，這句話是誰說的？看有無錄音錄影。柯媽媽接著表示，哪有這回事？網軍就是這樣，實在沒信用，我哪有說這句話。顏寬恒我是不認識，我要生柯文哲這款兒子，不是嗎？