宏碁在CES上發表了全新以性能為主打的Predator Helios 300電競筆電，配備頂級硬體，為玩家打造更流暢、更適合電競使用的筆電。（宏碁提供）

今年的CES除了各大品牌推出電視及螢幕以外，電競筆電也是疫情下需求飆漲的商品，宏碁今年也推出了多款全新的搭載最新處理器及顯示晶片的電競筆電，像主打為怪獸級的Predator Helios 300，不僅採用了165 Hz QHD IPS顯示面板，更搭載了第12代Intel Core i7 處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 3080或 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti等高階筆電顯卡，雙風扇配置更能透過PredatorSense按鍵去控制風扇速度，再利用Turbo鍵超頻，以帶來最流暢的電競遊玩體驗。

宏碁推出了輕薄型的電競筆電Predator Triton 500 SE，主打工作及電競皆宜的筆電。（宏碁提供）

另外宏碁還推出了輕薄型的電競筆電Predator Triton 500 SE，主打工作及電競皆宜的筆電，採最新第12代Intel Core i9處理器，最高搭載NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 筆電顯示晶片，及32GB 5200 MHz LPDDR5記憶體，而外觀也採全金屬精煉細緻美學設計，機身最薄處僅1.99公分，就算要帶出門也相當便利及輕盈，而且採用三風扇系統，並置放熱泡棉、處理器上的液態金屬散熱膏及四支散熱管以提升冷卻效果，更具有99.98 Wh的電池容量及長效的電池續航力，不管在外工作，或在家玩遊戲的時候也能完美應付。

華碩的ROG共和國今年在CES發表會帶來了全球首款4K雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 16，比上代更小的機身卻搭載更大的螢幕，以帶來更沉浸式的遊戲享受。（宏碁提供）

華碩則是推出了更進階版的西風之神ROG Zephyrus Duo 16，比上代更小的機身卻搭載更大的16吋螢幕，再配上掀開筆電時，第二螢幕ScreenPad Plus即會透過全新四向螢幕轉軸抬升並向後滑動，無縫銜接主螢幕，而且主螢幕更提供2款選擇，包括全新ROG Nebula HDR螢幕，採QHD、16:10 mini-LED面板，擁有165Hz更新率、並通過VESA DisplayHDR 1000認證，對比度達100000:1，或是與BOE合作開發的ROG獨家螢幕Dual Spec，可切換4K 120Hz或Full HD 240Hz，能自由控制解析度和螢幕更新率，其畫素加速技術在Full HD模式，更擁有疾速放大功能，以帶來更佳的視覺體驗。

華碩推出了ROG Flow Z13二合一電競筆電，後方支架可展開至多170°，從滑鼠操作、觸控輸入到遊戲搖桿，以達到更佳的遊戲體驗。（華碩提供）

ROG Zephyrus Duo 16最高更搭載AMD Ryzen 9 6000系列處理器與NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti顯示卡，使用Dynamic Boost時功耗可達150W，運算能力大升級以外，就連液態金屬散熱技術，也優化至最高可使處理器降低15°C，第二螢幕抬升後的Active Aerodynamic System Plus (AAS+) 2.0散熱系統，進氣口增加30%氣流，以幫助維持低溫，而MUX獨顯直連開關讓玩家隨時都能獲得最佳螢幕更新率。