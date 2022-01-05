國民黨文傳會副主委鄭照新指出，台中市議會副議長顏莉敏早在110年3月30號的紀錄，就大力為鄉親爭取坪頂站。（摘自鄭照新臉書）

台中立委補選倒數，國民黨文傳會副主委鄭照新晚間表示，林靜儀競選總部主委林佳龍與民進黨議員張家銨明天將舉辦記者會，訴求捷運藍線「改站」為正英站惹議，當地居民將到原爭取坪頂站設置點發聲，「這根本是天大謊言」，林佳龍任內既無正英站也無坪頂站，而台中市副議長顏莉敏則是兩站都爭取。

鄭照新說，林佳龍擔任台中市長任內的藍線規劃，既沒有坪頂站，也沒有正英站，兩個都沒有爭取的林佳龍，怎有臉明天才出來爭取自己任內想都沒想過的站點？

鄭照新指出，事實上，顏莉敏早在110年3月30號的紀錄，就大力為鄉親爭取坪頂站，可見顏莉敏作為民意代表，爭取捷運藍線設站，就是地方鄉親的意見反映，而正英站則是里長連署，民進黨議員楊典忠、王立任都支持。

鄭照新質疑，林靜儀怎麼到選前3天才說要爭取坪頂？那這段時間你在選甚麼東西？自己沒有出力就算了，現在選舉才來開記者會，會不會太晚？

鄭照新批評，分明兩個站都可以爭取，民進黨卻為了選舉要犧牲正英站，而不是像顏莉敏兩個都爭取，還要汙衊出力的人，真是可恥，白紙黑字，豈容民進黨顛倒是非。