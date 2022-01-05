Biden: "There's a lot of reason to be hopeful in 2020."

《紐約郵報》（New York Post）報導，美國總統拜登（Joe Biden）4日在進行公開演說時，誤將新年稱為「2020年」，再度引發外界對其精神狀態的擔憂；拜登的支持者為緩解外界疑慮，強調這並非失智症前兆，因為拜登從幾十年前就開始講錯話。

根據報導，拜登4日在電視演說中，再度呼籲美國民眾接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗和加強劑，強調雖然打完疫苗仍有可能染疫，但能獲得對重症的「高度保護力」；他承認美國將在未來數週內面臨疫情挑戰，希望民眾在公共場所戴上口罩，保護自己也保護其他人。

不過在拜登強調美國有能力撐過疫情時，卻說：「有許多理由對2020年充滿希望，但看在上帝的份上，請利用可用的工具。」顯然是將2022年不小心說成2020年。

《紐約郵報》指出，拜登2021年12月17日時，才在1年內第3度將副總統賀錦麗（Kamala Harris）稱作是「總統」或「總統當選人」。拜登的政治對手經常聲稱他「正持續衰老」，精神狀況日益低落；不過支持者則辯稱，拜登只是容易失言，因為幾十年前他就已經會講錯話。

根據哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民調（Harvard CAPS/ Harris Poll）先前的調查，有53%受訪民眾對拜登的健康狀況懷有疑慮，並有58%受訪民眾認為拜登「太老了」，不適合擔任總統。而在拜登失言的影片下方，有網友留言：「美國總統不知今夕是何年，上帝幫幫我們。」