台灣近年車禍死亡人數節節攀升，連續四年車下亡魂已近3000人，國民黨立委洪孟楷今在立法院召開「公路正義」記者會，呼籲交通部就道路設計改善、酒駕、走路滑手機問題，三個月內提出相應政策；學者則建議，提高交通安全層級，將道安會報提高至行政院，並成立國家運輸安全委員會。

願景工程基金會執行長羅國俊指出，民調數據顯示，民眾對「用路安全感」、「道路品質」、「禮讓文化」等部份，感受都比10年前進步，但在整體數據上，車禍死亡人數從2017年以後連續4年上升，到了2020年有接近3000人因車禍死亡。

羅國俊表示，全台跨縣市大型民調發現馬路對行人的禮讓文化已然成形，但死傷事故仍不斷上升，車禍排台灣十大死因第六位，是值得關注的警訊，經請專家學者會診，認為台灣的交通環境沒有跟進，道路設計有問題。

台大土木系教授張學孔認為，要提升交通安全，政府組織應做改動，道安會報要從交通部提高到行政院層級，並成立國家運輸安全委員會，整併交通部、內政部轄下關於交通安全的部分組織。

洪孟楷指出，台灣交通道路設計沒有整合應做即時改善，酒駕零容忍是國人劍及履及的目標，但講這麼久卻無法達到立竿見影的效果，而針對酒駕事故交通部要如何拿出積極的態度，另外，針對這次調查，行人違規行為相較過往多了滑手機的現象，恐是影響交通事故的主要原因。

交通部路政司專門委員李昭賢表示，行政院近期相關密切統合各部會，道安全面啟動多管齊下，去年起就先做扎根教育，聯合教育部完成五階段的交安課程，並加強第二層面的社區宣導。

李昭賢指出，針對執法層面，密切掌握事故時空好發的時間地點，將以科技精準執法減少事故的發生，而在工程層面，今年底要統合內政部及相關地方政府做路口改善，扭轉以車為主的過去工程設計，對於行人滑手機的部分，會儘速盤點相關法令檢討。

洪孟楷呼籲，針對道路設計問題，交通部應該找相關部會，研議基本規範SOP，並由交通部有統一準則，在三個月內提出道路設計準則指引，讓各縣市政府有規則可以參考，而對於避免酒駕行為，也應儘速修改酒駕沒入的條件，最後應加強滑手機行為的宣導。