石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等產油國組成的聯盟OPEC＋認為新冠變種病毒Omicron不會像前幾波疫情那樣打擊全球能源需求，因此4日同意繼續提高產油量，讓外界看好油市前景而推升油價。

紐約原油近月期貨價5日盤中每桶上漲0.8％報77.6美元。倫敦布蘭特近月期油上漲0.9％報80.7美元。若兩者漲勢持續至終場，即連續三個交易日收紅並創近六周新高。

OPEC＋從2月開始把每天產量提高40萬桶。其目前仍執行2020年因疫情而執行的減產計畫，但去年開始逐步提高每天產量，變相地把減產規模逐步縮小至計畫結束為止，讓產量回到疫前水準。

有OPEC代表說：「風暴已結束。」風暴是指疫情對石油需求造成的衝擊。

去年12月OPEC＋堅持其逐步提高產量的計劃不變，不理會美國等聯手釋出戰備儲油施壓，以進一步增產的要求。

美國對OPEC＋最新決定表示歡迎。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說：「我們感謝近幾周來，與沙烏地阿拉伯、阿聯與其他OPEC＋產油國等伙伴的密切合作，協助解決油價上漲的壓力。」

儘管傳染力更強的Omicron引發多國迅速實施旅行禁令，讓人擔心再次打擊經濟和石油需求，但OPEC與其他產油國認為Omicron，不會造成像前幾波疫情那樣嚴重的影響。

OPEC內部認為來自包括石化業等需求持續強勁，正抵消因Omicron打擊航空業，導致飛機燃料需求持續下滑所產生的影響。

OPEC在12月的月報裡，把今年市場對其生產的石油每天需求量預測值調高20萬桶，預期全年的全球每天石油需求量增加420萬桶，認為Omicron對油市的影響輕微和短暫。

歐亞因天然氣價格飆漲而轉向以石油和煤來發電，也是推升石油需求的原因之一。