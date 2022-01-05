近來不少人收到手機簡訊稱「徵求飯店試住員」，內容稱只需拍照寫500字心得就能月收達5萬，資深媒體人康仁俊日前也收到簡訊，他加入對方LINE好友後，對方先提供小額獲利，讓他到YouTube影片留言就能獲30元獎勵金，之後又稱需「預付現金」才能進到其他群組當試住員，而預付可拿回饋金最高6萬，最後康仁俊遲遲未付預付金，才發現該群族早已遭關閉、消失。

近來有不少民眾收到簡訊稱徵求「飯店試住員」，內容稱只要試住飯店並提供照片、寫500字心得，最高能領月薪5萬；康仁俊日前也收到簡訊，他實測之後發現對方先透過line將他加入某群組，對方先稱提供某些福利，像是要求到指定YouTube影片留言，就能獲得30元獎勵金，若有人在群組提出質疑就會遭踢除，之後就有主持人繼續稱需「預付優惠服務」。

網路上也有其他民眾分享與對方的對話截圖，對方稱預付1萬，1小時內就能收到回饋1萬3，必須完成預付才能進入新的群組。（翻攝自臉書）

近來不少人收到手機簡訊稱「徵求飯店試住員」，內容稱只需拍照寫500字心得就能月收達5萬，資深媒體人康仁俊日前也收到簡訊，實測後才知全是詐騙。（翻攝自康仁俊臉書）

康仁俊說，該主持人說民眾需先預付1000元到20萬不等金額，才能做試住員，之後最高可回饋6萬，期間若有人提出質疑也會遭踢除，也有成員貼出收到回饋金的截圖，而他始終仍未有下一步動作，遭對方不斷提醒群組有福利活動可參加，對方還不斷問說為什麼都不參加活動，最後康發現群組遭關閉，不過康確實在前期30元獎勵金活動中獲得510元。

不過據悉1名真正的飯店試住員透露，試住飯店工作不簡單，心得報告至少20頁起跳，全程公開透明；網路上也有其他民眾分享與對方的對話截圖，對方稱預付1萬，1小時內就能收到回饋1萬3，必須完成預付才能進入新的群組。