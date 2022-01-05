今天晚上近10點時嘉義縣山區發生地震，震央在阿里山鄉，地震深度11.4公里，芮氏規模4.0，最大震度在番路鄉4級、阿里山3級、大埔鄉、民雄鄉2級，目前並無相關災情傳出。

嘉義縣消防局指出，目前已詢問阿里山工務段、曾文工務段等，尚無相關災情傳出，正在持續監控中。

家住番路鄉的葉先生表示，地震當下以為是前幾天的餘震，但發現震動方式是上下跳動，推測震央應該在附近，果然不出所料。