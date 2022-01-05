9點54分阿里山規模4.0地震 最大震度在番路 22:442022/01/05 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9點54分阿里山規模4.0地震 最大震度在番路。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天晚上近10點時嘉義縣山區發生地震，震央在阿里山鄉，地震深度11.4公里，芮氏規模4.0，最大震度在番路鄉4級、阿里山3級、大埔鄉、民雄鄉2級，目前並無相關災情傳出。 嘉義縣消防局指出，目前已詢問阿里山工務段、曾文工務段等，尚無相關災情傳出，正在持續監控中。 家住番路鄉的葉先生表示，地震當下以為是前幾天的餘震，但發現震動方式是上下跳動，推測震央應該在附近，果然不出所料。 6.0強震台北狂搖 徐巧芯嚇到花容失色急問一事 17：46花蓮海域6.0強震 宜蘭、台北最大震度四級全台有感 #災情 #阿里山 #最大震度 #番路 #震央 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮外海午後地震 氣象局：3天內不排除規模4以上餘震 16:352021/12/30 生活 日本小笠原群島規模6.3地震 最大震度5強 06:082022/01/04 國際 規模6.0強震全台傳4件災情 消防署呼籲：注意餘震發生 19:342022/01/03 生活 嘉市辦設計展 經濟部打95分 04:102022/01/04 地方新聞 6.0大地震狂搖 台北市統計16件災情 柯文哲說話了 18:482022/01/03 政治 蕾菈家中災情慘 電視被震倒「整片螢幕毀了」 21:592022/01/03 娛樂 阿里山山櫻花盛開 奮起湖河津櫻綻放 04:102022/01/01 地方新聞 減法設計 奮起湖車站《反璞歸真》 12:062022/01/05 生活 規模6.0強震 台電：核電與大型電廠運作正常 18:232022/01/03 生活 泥泥為地震道歉：會放輕腳步 6秒晃動UU網友喊找到震央 20:272022/01/03 娛樂 宜蘭縣近海芮氏規模3.3地震 最大震度3級 06:232021/12/29 生活 生活熱門新聞 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 確診桃機清潔員連5天報到！金嗓歌友會跨年一張照片曝光 網傻：完了 - 生活 同住姑姑是確診機場清潔員 觀音某國小及安親班急停課 - 生活 新疫情海嘯來了！Omicron已攻破2防線 醫：恐還有確診者 - 生活 日本認證台灣恐爆規模8強震 專家憂「相當不尋常」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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