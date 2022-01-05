根據紐約聯邦準備銀行發布的供應鏈壓力指標顯示，打斷物流與引發通膨的全球供應鏈壓力可能已經到頂，接下來可望開始趨緩。

紐約聯準銀行發布的新指標，全名為「全球供應鏈壓力指數」（GSCPI），紀錄自1997年以來供應鏈中斷的情況。該模型顯示，目前全球供應鏈壓力已比正常水準高出4.5個標準差，是1997年來從未見過的極端水平，不過也意味壓力減緩日子將在近期不遠。

紐約聯準銀行表示，疫情期間供應鏈壓力指數遽增，已經超出2011年日本311大地震對當地製造活動的重創，以及同年泰國洪水削弱了全球製造汽車與電子的能力。

由經濟學家貝尼吉諾（Gianluca Benigno）與喬凡尼（Julian di Giovanni）領導的紐約聯準銀行經濟學家團隊在報告中指出，疫情剛爆發時，由於中國實施封鎖措施，曾推升該指數勁揚，之後在夏季雖然曾短暫下滑，但在2020年冬季又因疫情復發與隨後經濟復甦，導致該指數以驚人速度增加。

不過該報告也提到，從最新指數可看出，處在歷史高位的供應鏈干擾「已經到頂，未來也許將開始趨緩」。

這項預測對於拜登政府而言將是大好消息，過去數月由於供應鏈受阻，使得民眾對於食品及能源價格攀漲怨聲四起。美國11月消費者物價指數激增6.8％，創下40年新高，拜登也因管理通膨無力，導致他的支持度一路探低。

CNBC與ChangeResearch最近發布一項民調顯示，6成美國受訪者表示，並不贊成拜登政府迄今的經濟政策；另外更有高達72％受訪者針對拜登因應物價通膨的處理措施並不滿意。

紐約聯準銀行共測試27個變數，來估算 GSCPI指標，當中還涵蓋多項華爾街偏好的供應鏈觀察指標，像是波羅的海乾散貨指數 (BDI)與追蹤貨櫃輪費率的Harpex指數。此外採購經理人指數（PMI）也納入其中，可藉此看出製造商交貨延遲的嚴重程度。