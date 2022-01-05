總統蔡英文的論文門爭議，議題仍持續引發關注。媒體人彭文正在節目質疑指出，蔡英文畢業證書影印本沒有倫敦政經學院的關防大印，其他獲得外館認證，上面都有學校蓋章，還有英文字簽名。東華大學教授施正鋒表示，「這個很奇怪」，沒有論文、沒有口委，然後也沒有畢業證書，後來還申請補發。另外，他也質疑，我們的學位，一進學校時，就已經認證，為什麼還要再去申請呢？

針對蔡英文論文門，施正鋒5日在政論節目《新聞大白話》中表示，這個很奇怪，沒有論文、沒有口委，然後也沒有畢業證書，後來申請補發，是因為丟掉、還是被白蟻吃掉？還是住地下室，被淹水淹掉了？還是被小偷偷走？施正鋒強調，他從國小到國中、高中、大學、碩士、博士的所有畢業證書都還留著，獎狀也都留著。

施正鋒接著表示，基本上，我們的學位，一進學校的時候，就已經認證，為什麼還要再去申請文件呢？當然應該是為了2016選總統，因為中選會要再認證一次。

施正峰舉自己為例表示，上一次，他被放進不分區立委，本來以為交影印本就好，中選會說不行，要送到海外認證，他擔憂時間要多久？若不見了怎麼辦？因此，就不給中選會，後來他的學歷是空的。

施正峰認為，當時蔡英文應該是為了選舉，駐英代表是張小月，蕭美琴、謝志偉、陳其邁也跟著過去。現在這些人都官運亨通。至於英國，他們辦事有一套作法，證書上面都有一個鋼印，不過、鋼印也可能是假的。所以到底發生了什麼事，他覺得很奇怪。