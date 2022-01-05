福特汽車（Ford）基於市場對電動車版F-150皮卡的需求強勁，4日宣布將該車款的年產量提高一倍至15萬輛，帶動股價飆漲至逾20年來新高紀錄。

福特4日股價狂飆近12％，終場收在24.31美元，創下2001年以來收盤新高紀錄。福特股價在過去一年翻漲將近三倍，成為標普500指數表現最佳的成分股。

福特宣布將電動皮卡F-150 Lightning的全年生產目標提高至15萬輛。該公司表示，在2023年中之前，密西根州迪爾伯恩（Dearborn）電動車組裝廠的年產量將可達15萬輛，福特先前預估的年產量為8萬輛。

福特同時透露，將近20萬名消費者支付100美元可退回的訂金，預訂電動皮卡F-150 Lightning。首批預訂的客戶6日起可開始下單。

電動皮卡F-150 Lightning預計春季開始生產，聯邦或州稅務抵減前的售價自39974美元起跳。F-150是福特最暢銷的車款，也是獲利最高的車款之一。

除了調高F-150 Lightning的產量，福特也在2021年12月宣布，將墨西哥廠的Mustang Mach-E電動休旅車產量增加兩倍，2023年前讓該廠房的年產能超過20萬輛。

電動車版的F-150是2022年預計上市的多款皮卡之一。由於環保規範日益嚴苛，加上特斯拉（Tesla）快速崛起，汽車製造商爭相推出電動車，電動皮卡逐漸成為兵家必爭之地。

通用汽車（GM）的電動悍馬皮卡GMC Hummer 2021年12月開始交車。加州新創電動車公司Rivian Automotive的純電動皮卡R1T在2021年秋季開賣。

通用北美最暢銷車款Chevrolet Silverado的電動車版，預計5日在美國消費電子展（CES）通用執行長芭拉（Mary Barra）的線上演說中亮相。