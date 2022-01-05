台中第二選區立委補選將在1月9日舉行投票，無黨籍立委高金素梅今天(5日)也在台中為國民黨候選人顏寬恒輔選。出身台中的高金素梅透露，掃街拜票時，菜市場裡有很多婆婆媽媽都說，看到民進黨打選戰的陣仗，感覺顏寬恒很可憐；同時，她也直言，立法院需要的，是和人民站在一起的，而非是為一黨之私的立委。

高金素梅5日掃街時透過連線方式在政論節目《少康戰情室》中表示，希望標哥不要心情不好，因為他對人情冷暖的感受應非常深刻，「我不是他，都感受到了」，他幫忙過很多人，遇到媒體的攻擊，心情難免會受影響。

高金素梅指出，會想到「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」，是因為過去顏清標在推動《原住民基本法》等法案上出力很多，而自己也非要罵所有讀書人，只是認為讀書人更要懂得是非對錯。

高金素梅透露，在市場裡有很多阿桑、大姐說，選一個立法委員，怎麼需要總統下來？總統不是國家級的嗎？我們又不是選總統，寬恒很可憐，一定要多家幫忙，「我說沒有問題」。高金素梅也說，現在的立院更需要的是，為人民講話、和人民站在一起，而非是為一黨之私，像幫派一樣把人民拋在腦後的立委。

高金素梅回憶，除了原住民法案，2004年時任行政院長游錫堃提出5年5千億的公共建設基礎方案，當時無盟不願意簽，游錫坤派劉世芳和張景森來溝通，但顏清標看到方案沒台中一毛錢後非常生氣，就說如果沒有台中的經費，這個案子不要過，於是後來台中鐵路高架化和台74環狀路線便被納入，且也帶動台中經濟發展。

高金素梅直言，人行的正就理直氣壯，這次看到標哥和寬恒被媒體輾壓、抹黑，族人告訴我，做人不能忘恩負義，「吃人一口，還人一斗」，雖然自己沒有選票，「但我是台中人，所以我要來支持顏寬恒」。