美國聯準會（Fed）上月例會為加速縮減購債定調，並為今年啟動升息鋪路，甚至有要求量化寬鬆（QE）退場後盡快縮減資產負債表（簡稱縮表）的聲音出現，那究竟何謂縮表？

縮表與縮債常常混為一談。Fed去年11月起每月購債規模縮減150億美元，12月例會確定加快縮債腳步，今年3月就結束購債，但這充其量是放慢資產負債表膨脹速度，停止購債後資產負債表就維持既有規模不再膨帳。

但縮表顧名思義是讓Fed的資產負債表瘦身，作法是持有的債券資產到期後，收益不再另行投資，或索性拋售債券部位。

估計到今年6月，Fed資產負債表規模達9兆多美元，當中8.4兆美元是債券資產，係自金融危機以來實施多回QE而來。

至於Fed縮債到結束QE後，是否真會著手縮表？《路透》報導指出未必，Fed主席鮑爾曾說，維持資產負債表穩定，靜待經濟擴張也是一個選項。

一旦國內生產毛額（GDP）成長，資產負債表在GDP占比形同縮減。目前Fed資產負債表占美國GDP將近36％，約疫情前的兩倍。