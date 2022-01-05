由唐榮車輛與漢翔合作主導研發的「漢唐一號（Alighter）電動巴士」，5日舉辦全球發表會，會中，唐榮分別與漢基綠能及金賓汽車，簽署電動巴士代理銷售與維運服務合約。唐榮董事長何義純表示，Alighter電巴2022年第一季先打算在台上市銷售，同年第三、四季擬再進軍美國電巴市場，搶攻全球電巴銷售商機。

何義純強調，漢翔與唐榮車輛打造鋁合金全低地板的Alighter電巴，是繼富豪（Volvo）等6家電巴業者之後，全球第7家使用鋁合金全低地板電巴。

Alighter電巴採用複材車身，除可減輕約600公斤外，也使續航力則提升至450公里以上。舉例來說，該電巴0～20公里的加速，僅需2.3秒，大幅縮短加速時間，後續將進軍美國、日本及東南亞等市場，試圖打響台灣電巴的品牌。

漢翔與唐榮等公司，2020年8月攜手開啟電巴合作案，並合組CTP（Commercial Taiwan Partnership）聯盟。其中，包括漢翔、亞力電機、大同、遠東機械、信邦電子、飛宏科技、帷享科技、奇美車電、為升電裝、台灣穗高科技，及和全豐光電等一階（Tier 1）聯盟成員共同參展或助陣力挺，使得Alighter台灣電巴生態鏈，已儼然成形。

何義純5日與漢基綠能及金賓汽車，簽署電巴代理銷售與維運服務合約，預定2022年第一季先在台灣上市銷售。至於海外市場，公司將與海外經銷商洽談，預定2022年第三、四季先打算進軍美國電巴市場。

漢翔董事長胡開宏透露，漢唐一號Alighter電巴，每輛平均售價在一千萬元，相當具有市場競爭力。

Alighter電巴共有5項獨特性的國際級技術，遠遠超越國內電巴國家隊的水準，包括續航力450公里、電池組的智慧控制液冷技術、鋁合金車身的輕量化技術、先進液晶儀表的智慧座艙技術，及空中下載創新技術（OTA）。

胡開宏說，2021年是漢翔科技服務業務的豐收年。漢翔與唐榮的合作，2021年6月8日雙方簽訂合作協議書，確立一同發展鋁合金全低地板電巴；同年8月12日又舉辦電巴車型概念發表會，並宣布組成CTP聯盟，經半年後的密切合作後，Alighter電巴5日正式亮相，並供來賓試乘。