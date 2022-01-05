有小非農之稱的ADP私營部門就業數據，就算面對Omicron變異病毒株衝擊，美國12月新增就業仍大增80萬人，遠超市場預期40萬人，也較修正後前值的50.5 萬人還高，甚至創去年5月以來新高，美股周三(5日)開盤3大指數平盤震盪，台積電ADR在連幾日衝高後，開盤走低逾3%。

截至台灣5日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲 31.5 點或 0.086%。標普 500 指數下跌0.16%，那斯達克指數下跌97.9點或0.63%。5大科技巨頭股價齊跌，電動車大廠特斯拉股價下跌0.88%、暫報1,139.44美元。NVIDIA股價下跌0.92%、暫報290.18美元；AMD股價下跌1.45%、暫報142.33美元；英特爾上漲3.67%、暫報55.09美元。

台積電ADR股價下跌2.76%、暫報129.7美元；聯電ADR股價下跌0.17%、暫報11.48美元。

市場也在等待美國聯準會(Fed)12 月的FOMC會議紀要，來觀察加快Taper腳步後，Fed是否也會加快升息循環，根據最新利率點陣圖顯示，達到一半的票委認為2022年將升息3碼，並調整對通膨目標與經濟成長的展望。雖然ADP目前的數據看起來相當亮眼，但這僅限於12月上旬，面對疫情衝擊更嚴重的下旬還得等之後的數據才能得知，並預期本周五公布的非農數據將新增42.2萬人。