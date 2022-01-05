台劇《華燈初上》從籌備到開播話題不斷，不僅演員陣容越來越華麗，劇情更吊足觀眾胃口，恨不得早點得到解答；第二季上線沒多久，參與的演員也先後釋出花絮影片，楊祐寧今（5）日PO出和林心如、霍建華尬戲時的側拍，兩人「夫妻吵架」連甩巴掌聲音都超響亮，掀起劇迷熱烈討論。

《華燈初上》是由林心如、楊謹華、楊祐寧、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙等人主演，還有許多大咖演員客串演出，連主角兼製作人林心如的老公霍建華都答應加入，夫妻兩人在劇中有何化學反應，從消息曝光後就受到高度關注。

霍建華答應演出《華燈初上》消息曝光時，就讓劇迷們超期待。(圖/ 摘自林心如IG)

霍建華在劇中飾演黑道大哥「檜木」，和林心如在劇中關係緊張，對手戲通常不是氣氛凝重就是吵架，今日楊祐寧在IG分享一段1分鐘的花絮，還調皮地寫下「夫妻吵架」、「湊什麼熱鬧」、「啪」、「我才不敢」；畫面中正是霍建華和林心如吵架對手戲，而敬業的霍建華為求真實，更要求被甩巴掌的聲音要被錄到，正是拍攝也清楚聽到超響亮的聲音。

楊祐寧今（5）日PO出和林心如、霍建華尬戲時的側拍，兩人「夫妻吵架」連甩巴掌聲音都超響亮，掀起劇迷熱烈討論。(圖/ 摘自楊祐寧IG)

而楊祐寧PO文沒多久也釣出林心如本人留言，哭笑不得地說「笑死！你到底來幹嘛」，他也搞笑地回應「我不想來啊」，兩人互動讓網友快笑歪；不少人也被巴掌聲震撼到，紛紛表示「姐夫（霍建華）真的痛」、「心如姊是不是想打老公很久了正好」、「收音要清楚好疼喔」。