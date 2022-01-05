前黑澀會美眉Apple(黃暐婷)，因擁有亮麗外型和自然不做作個性，讓她受到不少粉絲喜愛，並成為各大綜藝節目常客，和妹妹瑤瑤(黃喬歆) 是演藝圈著名「A瑤姊妹花」，平時會在社群分享近況的她，近日曬出2022的泳裝第一發，火辣美照讓網友看了都快噴鼻血。

近日和男友趙國翔到花蓮度假的Apple，因為飯店的無邊際泳池太美，讓她也換上比基尼，在美景前留下辣照，直呼是「2022的泳裝第一發」，只見她開心擺出各種姿勢，大片春光全洩，露出渾圓雪乳和翹臀，完美S曲線讓網友都直呼太美了，連妹妹瑤瑤都來留言「哎唷！！辣妹哦！」。

Apple泳衣照超火辣。(圖／翻攝自Apple臉書)

而因為當天只有16度，所以無法下水，但Apple還是穿上泳裝拍美照，讓旁邊的阿姨看到都直呼「妹妹你不會冷喔」。Apple和牙醫男友趙國翔交往1年多感情穩定，雖然兩人以結婚為前提交往，但因為男方親戚很多都住在美國，現在受到疫情影響，只能暫緩婚期。

此外，去年2月她和男友、好友夏和熙等友人合開「幸奮劑咖啡」，但因為疫情攪局，讓咖啡廳生意大受影響，10月實體店面收攤，轉戰電商經營，Apple也透過經紀人證實實體店面「暫時暫停」。