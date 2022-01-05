1名20多歲女大生日前向精神科求診，她稱罹患性成癮，自高中起幾乎每2天就換1個性伴侶，時間長達至少5年；精神科醫師楊聰財調查她的「心性發展史」發現她從小因父母離異、到處在親友家居住，得不到完整親密關係，長大後透過性愛滿足親密關係的慾望，醫師最後透過參與社團、結交朋友讓成癮症狀緩解。

精神科醫師楊聰財在《醫師好辣》提到，1名20多歲女大生看診時表述患了「性成癮」，因為她從高中開始「每2天就換1個性伴侶」，剛開始覺得新鮮刺激，後來染上過性病後開始發現問題，她雖感到困擾，但仍時常冒出想與他人性交念頭，最後索性就醫，楊聰財於是著手調查女大生的「心性發展史」。

女大聲罹患性成癮，自高中起幾乎每2天就換1個性伴侶，精神科醫師楊聰財發現她是因為從小得不到完整親密關係，長大後透過性愛滿足親密關係的慾望。（翻攝自YouTube）

楊聰財詢問後得知，女大生幼年時父母離異，她從小在各個親友家被輪番「踢皮球」照顧，心理學有名詞「依附關係」在女大生成長過程發展得不好，導致她對於親密關係缺乏安全感，長大後選擇透過性交「黏住人」，性變成她發展依附關係的方式；楊聰財最後透過讓女大生參與社團、結交姊妹淘等方式讓症狀緩解。

據了解，心理學中的依附理論，其最重要的原則是幼童因為社會與情感需求，而至少與1名主要照顧者發展出親近關係，否則將造成其心理與交際功能長久不健全，此原則強調父母後天教養會全面影響1個人身心健全；不少專家也表示，性成癮的基本目標就在於避免嚐到關係上的痛苦，也就是在嘗試控制人生。