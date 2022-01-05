根據《亞特蘭大憲法報》(The Atlanta Journal-Constitution)報導，週日(2)一輛從紐奧良發車，預計周一(3)抵達紐約市的美鐵(Amtrak)，因冬季嚴重暴風雪影響沿途受阻，整班列車停駛長達30個小時，小吃部的東西也早就銷售一空，在沒有食物、沒有水的情況下，廁所也完全堵塞，乘客被禁止離開火車，有人說:「我只知道軌道上有樹木擋著。」

還有一家四口結束度假搭乘這班列車返家，夫妻倆表示:「坐火車是明智的選擇，不想在非常時期冒著生命危險搭飛機，而我們的父母選擇開車回去。」因為被困在車上的時間比起他們想像的還要長，最終他們的父母早了八個小時回到家。

除了列車移動延誤，堪稱美東最繁忙的95號州際公路也不敵暴風雪的威力，加上多輛汽車發生相撞，交通大打結，停滯長達27小時。

據美國NBC新聞報導，受困者之一的維吉尼亞州參議員凱恩(Tim Kaine)開玩笑說:「以前騎單車曾花了我13個小時，我很樂意再嘗試一次!不過我不會想再經歷這次27小時的磨難了。」

「這27小時之間我只吃了一顆橘子。」凱恩還拍了一張自己獲得橘子的照片，在推特上感謝半夜路過送他救命橘子的家庭，並說:「祝福他們!」。

A CT family returning in a packed car from Florida walked by in the middle of the night handing out oranges as we were stopped for hours on I-95. Bless them! pic.twitter.com/MrmZ1ZF6JJ — Tim Kaine (@timkaine) January 4, 2022