中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters（熱情姊妹）」成員Sammie「短今」本名胡馨儀，有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和E罩杯有料身材，還有173公分身高，是啦啦隊中人氣超火熱的長腿妹妹；在中信兄弟剛奪下總冠軍的「蜜月期」，她昨(4)日曬出一系列沙灘外拍美照，沒想到「邪惡視角」讓裙底失守，「絕對領域」私密春光全洩，網友粉絲們看了無不血脈賁張。

短今昨(4)日曬出一系列沙灘外拍美照，只見她梳起兩粒丸子頭坐在沙灘上，斜穿粉紅色平口小洋裝，大露性感香肩和鎖骨，一雙修長美腿相當吸睛。其中一張短今雙腳微彎坐著，單手托腮望向遠方，搭配一排延伸向遠方的風電機柱，呈現出一種末世空靈的孤寂感，若仔細看，美景後方還搭配一抹淡淡的彩虹光暈，堪稱美人美景；短今的裙子激短到大腿根部，鏡頭由下往上拍攝，白嫩三角洲若隱若現，感覺「絕對領域」隨時會走光，藝術風美照卻也絲毫不失性感。

短今寫道：「今天風好大，小心不要被吹走了。」感覺得出拍攝當天水嫩皮膚捱了不少風沙吹颳，但呈現出的作品也是絕美女神級別，瞬間融化一票粉絲，狂刷愛心告白：「漂亮短今」、「Its always beautiful.」、「從不能輸到不能飛的短今女神很吸晴喔」、「看風力機組綿延不絕，外加沙丘，猜測應該是在桃園觀音草螺沙丘拍攝，真是一絕」、「太成熟了不習慣啦」、「漂亮女神」，好評如潮狂刷一片眼冒愛心。

短今上(12)月11日曾現身新莊體育館替中信特攻籃球隊應援，只見她紮起馬尾，穿著長版啦啦隊服，玩起下衣失蹤，露出一雙又長又白的美腿，搭配電力十足的甜美笑容，看起來相當有活力；可其中一張由下往上的視角，短今被拍到下半身隱隱露出白色小褲，被瘋猜是不是底褲走光；粉絲大讚：「這樣穿太誘惑了吧」、「會害我不能專心看球啊」、「短今是不是有下場打」、「有短今加持勝率」。。

短今在PS女孩中擁有高人氣，周邊商品往往都很快被一掃而空，先前還曾因為肌膚太白皙，胸部出現驚人青筋，讓好身材變成球迷瘋狂討論話題；雖然中華職棒球季結束，「熱情姊妹」當日特地到新莊體育館，在場邊替中信特攻籃球隊加油，果然一出馬球隊就幸運拿下首勝。