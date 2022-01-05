邁入2022年，全球經濟將持續成長，並同時進入景氣擴張週期的中後段，面對通膨及利率走升，債券還值得投資嗎？法人表示，雖然預期股市表現仍會優於債市，但總體經濟波動將增加，市場上基金經理人已多開始採取槓鈴策略，也就是同時投資積極與保守資產做為互補，因此，債券依然需要配置。

路博邁投信表示，目前市場價格已反應2022年升息三碼的預期，不過即使升了3碼，基準利率也僅位於0.75至1.00％，扣除通膨後，實質利率依舊為負，顯示資金對收益的龐大需求仍有利於債券資產。

市場波動增加，同時納入股票及債券的槓鈴策略才能穩中求勝。路博邁投信表示，在景氣擴張週期中後段，雖然預期股市表現仍會優於債市，但總體經濟波動將增加，市場上基金經理人已多開始採取槓鈴策略，也就是同時投資積極與保守資產做為互補。因此，在資金持續流往股市時，投資人亦可以布局具備穩健收益的債券資產，彈性調整配置，藉由追求下檔保護來強化 2022年的投資成效。

路博邁投信指出，全球策略收益債廣泛布局於全球多元化債券，不僅能夠快速應對市場變化，掌握不同環境的投資機會，也能夠分散並降低風險。統計過去30年，全球策略收益債平均單年度報酬率為6.0％，於通膨高於2％年度的平均報酬率達6.5％，凸顯長期績效穩健，即便於通膨偏高期間也能創造好表現。

展望後市，伴隨通膨升溫以及聯準會貨幣政策啟動漸進式調整，在全球總體經濟與金融市場波動增加的背景下，路博邁建議投資人增加具備穩健收益的債券資產，一方面持續享受資金行情帶來的成長空間，另一方面藉由分散配置來加強投資組合保護力。