駐立陶宛台灣代表處今晚舉行線上記者會，外交部次長曾厚仁表示，台灣是立陶宛可信賴的堅實盟友與互惠共榮的商業夥伴，台灣積極協助立陶宛因應中國的經濟脅迫，並將持續與立陶宛深化合作。

駐立陶宛台灣代表處今晚舉行線上記者會，記者會由駐立陶宛代表黃鈞耀主持，外交部政務次長曾厚仁出席。

曾厚仁表示，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，十分敬佩立陶宛人民秉持1989年「波海之路」的精神，爭取自由民主，台灣人民深受啟發。

他提到，立陶宛慷慨馳援台灣疫苗時，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）強調「熱愛自由的人們應該相互照應」，更溫暖台灣2350萬人的心扉。台灣堅信「德不孤、必有鄰」的真理，台灣與立陶宛站在自由民主這一方，終將獲得更多友誼與支持。

曾厚仁強調，自由民主陣營必須團結反制威權主義的擴張，台灣與立陶宛均受到中國持續以政治、外交、經濟手段等複合式威脅，台灣欣見許多自由民主夥伴挺身而出。

他認為，中國以破壞國際貿易體系及規則的卑劣手段，將經貿武器化，企圖分化自由民主陣營的團結。面對威權主義前所未見的脅迫手段，全球民主夥伴應團結一致、挺身而出；只要堅定對自由民主的信念，民主終將勝利，台灣與立陶宛終將勝利。

曾厚仁進一步指出，台灣是立陶宛可信賴的堅實盟友與互惠共榮的商業夥伴，台灣積極協助立陶宛因應中國的經濟脅迫，並將持續與立陶宛深化合作，共同打造強韌的民主供應鏈，增進全球民主陣營的團結與韌性。

不過日前立陶宛總統瑙塞達認為立國讓台灣以「台灣」名義開設代表處是「錯誤」，引發一連串風波，立陶宛國會議長米利特更表示不認同瑙塞達言論。

曾厚仁表示，以「台灣」為名設處有別於代表城市，殊具實際意涵，並彰顯台灣與立陶宛在經貿投資、教育科研、人文交流等領域的合作。

他說，美國與歐盟在其官方文件中也以「台灣」稱呼，卻未遭中國制裁，顯示中國選擇性欺侮霸凌其認定較為弱小國家，不僅不負責任，更破壞國際秩序，因此全球民主盟友應團結一致共同應對威權霸凌脅迫。

黃鈞耀說，台灣將設立2億美元規模的「中東歐投資基金」，投資在台灣與立陶宛均認為對雙方有利經濟與科技發展戰略意義的產業，協助雙方產業共同提升競爭力。投資領域初步鎖定半導體、生技、雷射等領域，具體細節將由雙方相關部會共同討論商定。

另外，黃鈞耀說，台灣將積極推動在包括雷射、技術合作等關鍵產業的對接與合作。台灣政府及民間也一直持續協助立陶宛遭中國打壓的消費性商品，可以儘快轉移到包括台灣在內的新開拓市場。